General fordert: Mehr Truppen! Neue Waffen!

Heeresinspekteur Alfons Mais drängt auf einen substanziellen Fähigkeitsaufwuchs und zusätzliche Kampfverbände. Medien verweisen auf ein Schreiben und TV-Auftritte, in denen Mais vor einer wachsenden Bedrohungslage warnt und bis 2029/2035 klare Ziele skizziert.

Gefordert werden unter anderem mehr Luftverteidigung, Drohnenabwehr, weitreichende Wirkmittel, robuste Führungs-/Aufklärungsmittel (C2/ISR) und logistische Durchhaltefähigkeit. Parallel braucht es Verbandsstrukturen, die Reserven schnell integrieren und „kaltstartfähig“ sind. Zielmarken beziehen sich auf einsatzbereite Großverbände („Division 2025“ als Blaupause) und ein Personalplus, das aktive Kräfte und Heimatschutz stärkt.

Reuters-basierte Berichte nennen eine Staffelung bis 2029 und 2035 – im Kern: schneller aufwachsen, um NATO-Zusagen belastbar zu erfüllen. Der Inspekteur hält fest: Ohne neue Fähigkeiten und mehr Verbände bleibt die Abschreckung lückenhaft. Politisch ist das mit erheblichen Kosten und Prioritätenkonflikten verknüpft – Streit um Umfang, Tempo und Industrieumsetzung ist programmiert.

