SPD-Mann Özdemir erwartet CDU-Kapitäns-Vorschlag für FC Bundestag

Nach der Bundestagswahl braucht auch der FC Bundestag einen neuen Kapitän. Der bisherige Spielführer, Mahmut Özdemir (SPD), sagte der "Rheinischen Post": "Wir sind bei der letzten Bundestagswahl als Dritter durchs Ziel gelaufen und die CDU als erste. Dementsprechend stellt die stärkste Fraktion den Kapitän." Das sei die Regel, so Özdemir. "Nun warte ich auf einen Vorschlag der CDU."

Wahr sei aber auch, "erst unter einem sozialdemokratischen Kapitän haben wir wieder einen Europameistertitel eingefahren". Im Jahr 2022 war dies der Fall, verteidigen konnten die Kicker den Titel aber nicht. Ende Mai findet in Finnland das nächste Turnier von Parlamentsmannschaften statt.



Özdemir hob erneut hervor: "Eine AfD-Mitgliedschaft ist unvereinbar mit der Mitgliedschaft im FC Bundestag." Er respektiere die erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichtes Berlin, wonach AfD-Abgeordnete auch Mitglied werden könnten, "ich strebe allerdings eine weitere Klärung auf dem Rechtsweg an", so Özdemir.



Eine "Aufstellung und die Teilnahme am Spielbetrieb" werde es aber nicht geben. Für die "interfraktionelle Dienstreise" nach Finnland habe sich auch niemand aus der AfD angemeldet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur