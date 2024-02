AfD: Nordafrikaner sticht zwei 17-Jährige nieder: Unsere Töchter leben nur mit der AfD in Sicherheit!

Es kann überall und zu jeder Tageszeit passieren: Zwei 17-jährige Mädchen sitzen in Erkrath (Nordrhein-Westfalen) in einer Schutzhütte am Feldweg, als plötzlich ein Mann mit „nordafrikanischem Erscheinungsbild“ auftaucht – mit einem Messer in der Hand. Der Täter bedroht die Teenager und fordert die Herausgabe ihrer Handtaschen. Als die Mädchen sich weigern, sticht der Täter zu. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Beide Opfer werden schwerverletzt, eines der Mädchen schwebt zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Meldungen wie diese sind nicht zu ertragen, sie fordern sofortiges und konsequentes Handeln: Massenmigration beenden, Täter hart bestrafen und ausländische Straftäter sofort abschieben! Halten wir uns dabei vor Augen: Die CDU stellt in Nordrhein-Westfalen mit Hendrik Wüst den Ministerpräsidenten und mit Herbert Reul den Innenminister. Diese Partei, die mit markigen Wahlkampf-Sprüchen eine Ablehnung der aktuellen Migrationspolitik vorgaukelt, tut in Wirklichkeit NICHTS für mehr Sicherheit und für mehr Abschiebungen. Sie trägt als Regierungspartei in Nordrhein-Westfalen die Verantwortung dafür, dass 17-jährige Mädchen jederzeit Messerstechern oder Vergewaltigern begegnen können. Innenminister Reul verleugnet die Realität, indem er dreist behauptet: „Der typische Messerangreifer ist männlich, erwachsen und deutsch.“ An solche ignoranten Aussagen sollten sich die Bürger bei jeder Wahl erinnern!" Quelle: AfD Deutschland