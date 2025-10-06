Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Regierung treibt zentrale Fachkräfte-Agentur voran

Regierung treibt zentrale Fachkräfte-Agentur voran

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 17:21 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat Eckpunkte für eine „Work-and-Stay-Agentur“ in die Ressortabstimmung gegeben, schreibt die Süddeutsche; das BMAS hatte Eckpunkte bereits für den Herbst angekündigt, die Arbeitgeberseite skizzierte Erwartungen in einem Positionspapier.

Die geplante Einrichtung soll Verfahren für Einreise, Aufenthalt und Anerkennung bündeln und digital abwickeln. Ziel ist es, internationale Fachkräfte schneller in Beschäftigung zu bringen und Unternehmen klarere Ansprechpartner zu bieten. Bas (SPD) setzt auf standardisierte Prozesse und eine bessere Verzahnung von Auslandsvertretungen, Ländern und Kammern. Nach Angaben aus Koalitionskreisen ist vorgesehen, Doppelarbeiten zu vermeiden und Bearbeitungszeiten zu verkürzen.

Wirtschaftsverbände unterstützen das Vorhaben grundsätzlich, drängen aber auf ausreichende Ressourcen und klare Zuständigkeiten. Die Eckpunkte werden nun zwischen den Ministerien abgestimmt, bevor ein konkreter Gesetzentwurf folgt.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte engl in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige