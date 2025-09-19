Die Linke meldet Mitgliederrekord

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass Die Linke einen neuen Mitgliederrekord verzeichnet. Parteivorstand und Landesverbände sehen darin Rückenwind für anstehende Wahlkämpfe.

Nach Parteiangaben haben zuletzt spürbar mehr Menschen das Parteibuch unterschrieben. Zuwächse melden insbesondere ostdeutsche Landesverbände sowie urbane Ballungsräume. Die Linke führt dies auf eine Kombination aus sozialpolitischen Themen, Mieten- und Tarifkonflikten sowie lokaler Kampagnenarbeit zurück.

Organisatorisch will die Partei den Zustrom nutzen, um Strukturen für Ausbildung, Ehrenamt und digitale Beteiligung auszubauen. Ob sich die neue Breite in Stimmen ummünzt, werden die nächsten Wahlgänge zeigen. Politikwissenschaftler mahnen, dass Mitgliederwachstum allein Wahlerfolge nicht garantiert, aber Kampagnenfähigkeit und Reichweite erhöht.

