Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Die Linke meldet Mitgliederrekord

Die Linke meldet Mitgliederrekord

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 15:51 durch Sanjo Babić
Berliner Linke
Berliner Linke

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass Die Linke einen neuen Mitgliederrekord verzeichnet. Parteivorstand und Landesverbände sehen darin Rückenwind für anstehende Wahlkämpfe.

Nach Parteiangaben haben zuletzt spürbar mehr Menschen das Parteibuch unterschrieben. Zuwächse melden insbesondere ostdeutsche Landesverbände sowie urbane Ballungsräume. Die Linke führt dies auf eine Kombination aus sozialpolitischen Themen, Mieten- und Tarifkonflikten sowie lokaler Kampagnenarbeit zurück.

Organisatorisch will die Partei den Zustrom nutzen, um Strukturen für Ausbildung, Ehrenamt und digitale Beteiligung auszubauen. Ob sich die neue Breite in Stimmen ummünzt, werden die nächsten Wahlgänge zeigen. Politikwissenschaftler mahnen, dass Mitgliederwachstum allein Wahlerfolge nicht garantiert, aber Kampagnenfähigkeit und Reichweite erhöht.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte extern in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige