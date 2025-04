Wissing sagt 150 Millionen für neue Ringbahnbrücke an der A100 zu

Der Bund will 150 Millionen Euro bereitstellen, um das Brückenchaos am Berliner Dreieck Funkturm zu beenden. Die Ringbahnbrücke an der Autobahn 100 müsse "dringend ersetzt werden", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing der "Berliner Morgenpost".

Trotz der vorläufigen Haushaltsführung der geschäftsführenden Bundesregierung werde der Bund "rund 150 Millionen Euro sofort für die neue Ringbahnbrücke bereitstellen", sicherte Wissing zu. "Damit haben wir die Finanzierung gesichert, um den Ersatzneubau schnellstmöglich errichten zu können."



Um die Sorgen der Anwohner aufzunehmen und die angrenzenden Wohngebiete schnell zu entlasten, nutze man "jegliche Beschleunigungspotenziale und machen Tempo sowohl bei der Planung als auch bei der baulichen Umsetzung", sagte der Verkehrsminister.



Jetzt müssten alle Beteiligten an einem gemeinsamen Strang ziehen, appellierte er. Wie schon bei der Rekonstruktion der Talbrücke Rahmede in Nordrhein-Westfalen werde ein vom Bundesverkehrsministerium geführter Lenkungskreis eingesetzt. "Wir müssen zuverlässig für eine moderne, leistungsfähige und sichere Infrastruktur sorgen", so Wissing. "Dabei müssen die erforderlichen Maßnahmen schnell, unbürokratisch und bürgerfreundlich umgesetzt werden." Quelle: dts Nachrichtenagentur