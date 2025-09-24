Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
ASB fordert finanzielle Anerkennung für pflegende Angehörige

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 08:04 durch Sanjo Babić
Der Arbeiter-Samariter-Bund fordert ein eigenständiges Pflegegeld für Angehörige, meldet die dts Nachrichtenagentur. Die Organisation sieht darin eine Anerkennung der enormen Leistungen, die Familien im Pflegesystem erbringen.

ASB-Bundesgeschäftsführer Knut Fleckenstein betonte, Millionen pflegender Angehöriger hielten das System am Laufen, ohne dafür eine angemessene Entschädigung zu erhalten. Sie müssten nicht nur körperliche und psychische Belastungen tragen, sondern häufig auch finanzielle Einbußen hinnehmen.

Das geforderte Pflegegeld solle direkt und unbürokratisch ausgezahlt werden. Laut ASB sei dies ein wirksamer Schritt, um Pflegekräfte zu entlasten und stationäre Einrichtungen nicht noch stärker zu überlasten.

Quelle: ExtremNews


