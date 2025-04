Dr. Rainer Balzer: „Migration überlastet Kommunen“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer hat dem Oberbürgermeister von Schwäbisch-Gmünd, Richard Arnold (CDU) widersprochen, wonach kleinere Klassen das Migrationsproblem an Schulen lösen könnten: „Egal wie groß eine Klasse ist – entscheidend ist das Niveau sprich die Zusammensetzung der Klasse."

Dr. Balzer weiter: "Wir erneuern daher unsere Forderung nach einer separaten Beschulung von Migrantenkindern, die kein Deutsch auf dem Niveau können, das der Rest der Klasse aufweist. Dass Arnold jetzt erst erkennen will, was Merkel vor zehn Jahren anrichtete, was aber jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand bereits damals antizipierte, ist unglaubwürdig, ja heuchlerisch.“

Quelle: AfD BW