Brinkhaus: "Jede Stimme für die FDP schwächt eine bürgerliche Koalition"

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, plädiert im Bundestagswahlkampf für einen harten Kurs gegenüber der FDP. "Die FDP wird sicher in den Bundestag kommen, wir haben also überhaupt nichts zu verschenken, weil uns das am Ende des Tages schwächt. Jede Stimme für die FDP wird letztlich auch eine bürgerliche Koalition schwächen", sagte Brinkhaus dem Online-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen.

Jeder, der die FDP wähle, müsse damit rechnen, dass das in einer Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP ende, so Brinkhaus. "Und da sitzen dann Grüne und SPD vorne und die FDP auf der Rücksitzbank." Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak griff die FDP scharf an."Die FDP ist bei dieser Wahl keine Garantie für eine Regierung der bürgerlichen Mitte", sagte Paul Ziemiak dem SPIEGEL. In der ARD-Umfrage verliert die Union weiter an Boden. Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)