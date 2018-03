Bremer Bürgermeister: Nahles ist die Richtige für den Parteivorsitz der SPD

Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat in Sachen Parteivorsitz bei den Sozialdemokraten klar Position bezogen. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte das Mitglied des Parteivorstandes: "Andrea Nahles ist aus meiner Sicht genau die Richtige für diese Aufgabe. Sie hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie das Zeug dazu hat." Beleg sei unter anderem die sozialdemokratische Handschrift des Koalitionsvertrages der Großen Koalition.

Am 22. April wählen die Sozialdemokraten auf einem Sonderparteitag eine neue Parteichefin oder einen neuen Parteichef. Als aussichtsreichste Kandidatin gilt die Bundestagsfraktionschefin Nahles. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat eine Gegenkandidatur angekündigt.

Sieling sagte, die SPD müsse ihr Profil schärfen, es dürfe in der neuen Großen Koalition nicht so weiter gehen wie in der vorherigen. "Wir müssen von Anfang an deutlicher machen, was Kompromiss in einer Regierung mit den Unionsparteien und was Position der SPD als Partei ist."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)