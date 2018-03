Ehlebracht: Deutschlandhaus gehört zu Hamburgs Idendität

Das Deutschlandhaus am Gänsemarkt ist derzeit vom Abriss bedroht. Es steht nur deshalb nicht unter Denkmalschutz, da Wiederaufbau und Sanierung nicht den strengen Kriterien der Denkmalbehörde genügen. Trotzdem handelt es sich um ein bedeutendes und identitätsstiftendes Zeugnis der Hamburger Baukultur. Deshalb beantragt die AfD-Fraktion die Einberufung einer Expertenrunde mit dem Ziel, eine öffentliche Diskussion über den Erhalt des Deutschlandhauses zu führen (Drucksache 21/1220.

„Viele Hamburger Bürger und auch Fachleute sprechen sich für den Erhalt des Deutschlandhauses aus – außer dem Denkmalschutzamt“, sagt Detlef Ehlebracht, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft.

„Wiederholt spielt dieses eine traurige Rolle und sollte sich überlegen, ob es in der jetzigen schwachen Verfassung noch seine Aufgabe adäquat erfüllt. Auch aufgrund dieser Schwäche sieht die AfD-Fraktion sich in der Pflicht, sich für das Deutschlandhaus starkzumachen. Wir fordern den Senat erneut auf, ernsthaft in die öffentliche Diskussion einzusteigen und auch jenseits des Denkmalschutzes den Erhalt dieses in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Gebäudekomplexes zu prüfen.“

Quelle: AfD Deutschland