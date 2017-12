Umfrage: Deutsche sehen Schulz als "Verlierer des Jahres"

SPD-Chef Martin Schulz ist nach Ansicht vieler Deutsche der Verlierer des Jahres 2017. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid im Auftrag der Funke-Mediengruppe gaben 67 Prozent der Befragten an, Schulz sei im zu Ende gehenden Jahr eher Verlierer gewesen.

Für 23 Prozent ist der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat eher Gewinner. Zehn Prozent enthalten sich einer Bewertung. Auch im sozialdemokratischen Lager wird Schulz überwiegend negativ beurteilt: 47 Prozent der SPD-Anhänger sehen ihn als Verlierer, 43 Prozent als Gewinner.

Das Institut befragte vom 18. bis 21. Dezember genau 1.005 Bürger, die ihre Einschätzung für ausgewählte Spitzenpolitiker abgaben.

Am zweitschlechtesten schneidet der CSU-Chef und scheidende bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer ab, den 61 als Verlierer und 25 Prozent als Gewinner wahrnehmen. Auf Platz drei in der Negativ-Rangliste landet Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel (53 Prozent Verlierer, 41 Prozent Gewinner). Während Merkel in der eigenen Wählerschaft ein deutlich besseres Resultat erzielt (33 zu 62 Prozent), wird Seehofer unter den Anhängern von CDU und CSU ebenfalls negativ bewertet (59 zu 28 Prozent). Damit liegen die Parteichefs der geschäftsführenden großen Koalition auf den hinteren drei Plätzen.

Am besten schneidet unter den ausgewählten Parteipolitikern der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab - nur 23 Prozent sehen ihn als Verlierer, 43 Prozent als Gewinner. Allerdings wollen sich 34 Prozent nicht festlegen. Das zweitbeste Ergebnis erzielt der scheidende Grünen-Chef Cem Özdemir (34 zu 45 Prozent) - vor FDP-Chef Christian Lindner (40 zu 38 Prozent).

Ein deutlich besseres Resultat als alle Parteipolitiker erringt indes Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, den nur 19 Prozent als Verlierer und 65 Prozent als Gewinner wahrnehmen.

Auf den mittleren Plätzen der Negativ-Rangliste: Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht (43 zu 28 Prozent), SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles (42 zu 30 Prozent), AfD-Fraktionschef Alexander Gauland (42 zu 32 Prozent) und Außenminister Sigmar Gabriel, den je 41 Prozent als Gewinner und als Verlierer des Jahres sehen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur