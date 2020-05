NRW-Grüne im Landtag wollen Landeskompetenzen im Katastrophenschutz stärken

Die Grünen-Fraktion im Landtag will NRW mehr Rechte für den Katastrophenfall geben. Eine Lehre aus der Corona-Krise und Hochwasser- wie Dürrekatastrophen sei, dass der Katastrophenschutz an verschiedenen Stellen verbessert werden müsse, heißt es in einem Antrag unter Federführung der innenpolitischen Sprecherin Verena Schäffer, über den die Düsseldorfer "Rheinische Post" vorab berichtet.

Die Grünen-Politikerin fordert unter anderem ein landesweites Katastrophenschutzkonzept, das insbesondere den Rettungsdienst einbeziehen soll. Notwendig sei zudem eine neue Kommission zur Katastrophenvorsorge, die alle Berichte zu Katastrophenszenarien daraufhin überprüfen solle, an welchen Stellen Verbesserungsbedarf im Land bestehe. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe müsse so ausgestattet werden, dass es die Länder besser unterstützen könne.

Quelle: Rheinische Post (ots)