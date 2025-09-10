Georg Schroeter: Regierung vergeudet Millionen Euro durch Stromimporte

Zu den finanziellen Auswirkungen von Stromimporten aus dem Ausland teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete Georg Schroeter mit: „Allein am heutigen Tag importiert Deutschland 183.721 Megawattstunden Strom aus dem Ausland – Kostenpunkt: 27,81 Millionen Euro. Diese Strommenge könnten sechs Kernkraftwerke in Deutschland problemlos selbst erzeugen – zu einem Preis von lediglich 6,4 Millionen Euro."

Schroeter weiter: "Damit fließen allein heute über 21 Millionen Euro ins Ausland – Geld, das unserem eigenen Wirtschaftskreislauf entzogen wird. Anstatt in sichere und günstige Kernkraft zu investieren, lässt die Regierung Milliardenbeträge ins Ausland abwandern. Dieses Geld fehlt unserer Industrie, unseren Familien und am Ende dem gesamten Standort Deutschland.

Die Energiepolitik der Regierung ist ein wirtschaftlicher Blindflug mit Vollgas ins Desaster. Die ideologisch motivierte Abschaltung unserer Kernkraftwerke war ein historischer Fehler. Nurmit einer Rückkehr zur Kernenergie können wir Versorgungssicherheit garantieren, Preise stabilisieren und die Abhängigkeit vom Ausland beenden.

Die AfD-Fraktion wird deshalb weiterhin klar für die Wiederinbetriebnahme moderner Kernkraftwerke eintreten. Es ist höchste Zeit, Vernunft über Ideologie zu stellen. Kernkraft ist die Zukunft – für eine starke Wirtschaft und bezahlbaren Strom.“

Quelle: AfD Deutschland