Kanzleramtschef empfiehlt "Osterurlaub zu Hause"

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat die Deutschen dazu aufgerufen, ihren Osterurlaub zu Hause zu verbringen. Das sei "jetzt die richtige Variante", sagte Braun am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Man habe sich in Gesprächen mit den Nachbarländern verständigt, dass man "den Grenzverkehr für Freizeit bezogene Fahren und private Fahren unterbindet". Pendler hingegen dürften weiter passieren. Außerdem kündigte Braun an, dass die aktuellen Grenzschließungen zunächst bis nach Ostern gelten werden. "Wir werden regelmäßig überprüfen, ob die Regeln notwendig sind", so Braun in der "Bild"-Sendung. Es sei wichtig, die sozialen Kontakte jetzt möglichst stark zu reduzieren.

