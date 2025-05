Svenja Hahn: FDP braucht eigene Vision der Zukunft

Die neue stellvertretende Parteivorsitzende der FDP und Präsidentin der liberalen europäischen Partei ALDE , Svenja Hahn, fordert von ihrer Partei eine eigene Vision für die Zukunft Deutschlands und Europas. Zuletzt habe der FDP "die Vision gefehlt", so Hahn am Rande des Bundesparteitags der FDP im phoenix-Interview.

Man sei zuletzt sehr in der Tagespolitik drin gewesen, aber habe es "nicht geschafft Menschen zu zeigen, wie kann das Land eigentlich aussehen mit der Kraft der FDP." Dorthin müsse man kommen. Man sehe an den liberalen Parteien in Österreich und der Ukraine, dass "Liberale dann Wahlen gewinnen, wenn sie eine eigenständige Kraft sind, wenn sie mit eigenen Ideen antreten und Menschen auch Mut machen und Hoffnung".

Die FDP habe es verpasst, sich weiterzuentwickeln, während die Welt sich weiterentwickelt habe: "Ich glaube wir müssen gucken, was ist unser liberaler Kompass." Denn die Herausforderungen in der Welt seien groß, so Hahn bei phoenix.

Quelle: PHOENIX (ots)