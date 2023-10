AfD: Schon 801.459 Asylanträge in diesem Jahr: Deutschland muss zur Festung werden!

Deutschland und Europa werden überrollt! Laut aktuellen Zahlen der EU-Asyl-Agentur EUAA wurden in diesem Jahr bereits 801.459 Asylanträge in der EU sowie in Norwegen und in der Schweiz gestellt (Stichtag 3. Oktober). Das ist der höchste Wert seit 2016 – auch Deutschland verzeichnet einen Anstieg um sage und schreibe 74 Prozent! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Und trotzdem hält die verantwortungslose Ampel-Regierung an der Massenmigrations-Ministerin Nancy Faeser fest! Wenn diese Regierung auch nur ansatzweise an einer Reduzierung des Migrationswelle interessiert wäre, dann würde sie als erste Maßnahme die Innenministerin entlassen und die Koalition mit den Grünen aufkündigen. Doch die Ampel will unser Land auch weiterhin auf Gedeih und Verderb fluten. Die Forderungen der AfD sind brandaktuell: Geldleistungen endlich in Sachleistungen umwandeln, Grenzen sichern, Abschiebungen konsequent durchführen. Wichtig auch: Es muss mit Abschreckungskampagnen und öffentlichen Erklärungen deutlich gemacht werden, dass das Boot voll ist. Dänemark hat diesen Weg eingeschlagen und verzeichnet in der eben erwähnten Statistik einen Rückgang der Asylanträge um 56 Prozent. Auch das von Ministerpräsident Orban regierte Ungarn zeigt, wie es gehen kann: Dort gab es in diesem Jahr lediglich 26 Asylanträge. Die Konsequenz ist klar: Mehr Ungarn wagen!" Quelle: AfD Deutschland