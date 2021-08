Bundespräsident fordert entschiedene Klimapolitik

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einer Gedenkzeremonie für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland eine entschiedene Klimapolitik gefordert. "Wir müssen den Klimawandel mit aller Entschlossenheit bekämpfen", sagte er am Samstag. Man dürfe keine Zeit mehr verlieren.

"Auch wir in Deutschland müssen uns darauf einstellen, dass wir in Zukunft häufiger und heftiger von extremen Wetterlagen getroffen werden, und wir müssen viel umfassender Vorsorge treffen, um uns besser zu schützen", so Steinmeier. "Die Herausforderung, vor denen wir als Gesellschaft stehen, sind groß." Dazu gehöre auch die "so schmerzhafte Einsicht", dass man sich zu sehr in Sicherheit gewogen habe.

Quelle: dts Nachrichtenagentur