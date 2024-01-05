Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Laschet (CDU) erwartet vorerst kein Wiederaufflammen des Gaza-Kriegs

Laschet (CDU) erwartet vorerst kein Wiederaufflammen des Gaza-Kriegs

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 07:27 durch Sanjo Babić
Armin Laschet (2024)
Armin Laschet (2024)

Foto: Ahmet Düz, Dreiländer- & Oberrheinfotograf
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Armin Laschet (CDU) rechnet kurzfristig nicht mit einem Wiederaufflammen der Kämpfe, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er verweist auf laufende Vermittlungen und erste vertrauensbildende Schritte. Dennoch bleibe die Lage fragil.

Laschet betont, dass humanitäre Zugänge, Geiselabkommen und Sicherheitsgarantien parallel vorankommen müssen. Entscheidend sei, Zwischenfälle schnell einzuhegen, um Eskalationsspiralen zu vermeiden. Für Deutschland sieht er Aufgaben im Wiederaufbau und bei Polizeiausbildung.

Der CDU-Politiker mahnt realistische Erwartungen an. Fortschritte würden an messbaren Verbesserungen für Zivilisten und an der Einhaltung der Abmachungen sichtbar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


