Laschet (CDU) erwartet vorerst kein Wiederaufflammen des Gaza-Kriegs

Armin Laschet (CDU) rechnet kurzfristig nicht mit einem Wiederaufflammen der Kämpfe, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er verweist auf laufende Vermittlungen und erste vertrauensbildende Schritte. Dennoch bleibe die Lage fragil.

Laschet betont, dass humanitäre Zugänge, Geiselabkommen und Sicherheitsgarantien parallel vorankommen müssen. Entscheidend sei, Zwischenfälle schnell einzuhegen, um Eskalationsspiralen zu vermeiden. Für Deutschland sieht er Aufgaben im Wiederaufbau und bei Polizeiausbildung.

Der CDU-Politiker mahnt realistische Erwartungen an. Fortschritte würden an messbaren Verbesserungen für Zivilisten und an der Einhaltung der Abmachungen sichtbar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



