Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik SED-Opferbeauftragte: Mühen der Wiedervereinigung lohnenswert

SED-Opferbeauftragte: Mühen der Wiedervereinigung lohnenswert

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Logo der SED (Symbolbild)
Logo der SED (Symbolbild)

Von Created by architect H.B. (d. 2003)Drawing adapted by Rainer Zenz, converted to PNG by StwSVG created by Connum (de) - flickr.com, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3389170

Laut dts Nachrichtenagentur betont die SED-Opferbeauftragte, die Mühen der Wiedervereinigung seien lohnenswert gewesen, es bleibe aber viel zu tun.

Im Mittelpunkt stehen Anerkennung, Rehabilitierung und soziale Unterstützung für Betroffene. Gleichzeitig wird eine lebendige Erinnerungskultur eingefordert, die Unrecht sichtbar macht. Projekte an Schulen und Gedenkorten sollen die Aufarbeitung sichern.

Neben materieller Hilfe geht es um Beratung, Gesundheit und Teilhabe. Die Beauftragte wirbt für niedrigschwellige Anlaufstellen und verlässliche Finanzierung.

Quelle: ExtremNews


