SED-Opferbeauftragte: Mühen der Wiedervereinigung lohnenswert

Laut dts Nachrichtenagentur betont die SED-Opferbeauftragte, die Mühen der Wiedervereinigung seien lohnenswert gewesen, es bleibe aber viel zu tun.

Im Mittelpunkt stehen Anerkennung, Rehabilitierung und soziale Unterstützung für Betroffene. Gleichzeitig wird eine lebendige Erinnerungskultur eingefordert, die Unrecht sichtbar macht. Projekte an Schulen und Gedenkorten sollen die Aufarbeitung sichern.

Neben materieller Hilfe geht es um Beratung, Gesundheit und Teilhabe. Die Beauftragte wirbt für niedrigschwellige Anlaufstellen und verlässliche Finanzierung.

Quelle: ExtremNews



