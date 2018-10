Habeck: Politik in Bayern muss sich ändern

Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck hat nach der Wahl in Bayern einen Kurswechsel in der Landespolitik des Freistaates gefordert. "Die Menschen in Bayern haben ja mit der Wahl eins deutlich gemacht: Macht nicht weiter so wie bisher", sagte Habeck am Montag im Deutschlandfunk. Eine Politik, die "Augen zu und durch" sage und dadurch keine Antworten mehr auf die wirklichen Herausforderungen der Zeit gebe, laufe an den Interessen der Menschen vorbei.

Laut Habeck habe das "Konzept Volkspartei" zu wenig Bindungskraft, um Menschen zu begeistern. "Das spürt einfach jeder, dass das auseinanderfällt, wenn man einen heißen Sommer hat, und der Beitrag zum Klimaschutz ist null", so Habeck weiter. Auch müsse sich inhaltlich, personell und im Stil etwas ändern. "Wenn das einfach weggewischt wird, dann wird das diesem Erosionsprozess der Volksparteien und damit auch letztlich der Demokratie in Deutschland nicht gerecht werden und auch nicht gestoppt werden da durch", so der Grünen-Spitzenpolitiker. Quelle: dts Nachrichtenagentur

