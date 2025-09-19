Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Schnieder fordert mehr Mittel für den Straßenbau

Schnieder fordert mehr Mittel für den Straßenbau

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 14:15 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zusätzliche Gelder für den Straßenbau einfordert. Er verweist auf wachsende Engpässe und die Bedeutung funktionierender Verbindungen für Wirtschaft und Pendler.

Der Verkehrsminister sieht den Investitionsbedarf im Bundesstraßennetz weiterhin als deutlich unterfinanziert. Er verweist auf alternde Brücken, marode Streckenabschnitte und längere Umleitungen, die vor allem im ländlichen Raum Betriebe und Beschäftigte belasten. Auch mit Blick auf Baustellen-Cluster und großflächige Sperrungen fordert er eine bessere Abstimmung, damit wichtige Korridore offenbleiben und Lieferketten nicht zusätzlich gestört werden.

Schnieder drängt zudem auf Planungsbeschleunigung und standardisierte Verfahren bei Ersatzneubauten. Das Ziel sei, Erhalt und Engpassbeseitigung gegenüber reinen Neubauprojekten klar zu priorisieren. Parallel solle die Digitalisierung der Baustellensteuerung vorankommen, um Umfahrungen, Tempolimits und Bauphasen transparenter zu machen und Staus zu reduzieren.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte keucht in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige