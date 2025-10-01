Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Goldene SPD-Nadel für Scholz!

Goldene SPD-Nadel für Scholz!

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 09:16 durch Sanjo Babić
Olaf Scholz mit Augenklappe (2023)
Olaf Scholz mit Augenklappe (2023)

Bild: Eigenes Werk /SB

Die dts meldet eine geplante Ehrung für Altkanzler Olaf Scholz (SPD) anlässlich von 50 Jahren Parteimitgliedschaft. Parteimedien und Auftritte in diesem Jahr verweisen auf die lange Bindung und den Einfluss auf die SPD-Linie.

Scholz gilt als prägende Figur der Partei und warb zuletzt für Geschlossenheit und Respektkultur. Die Ehrung wird in Parteikreisen als Signal der Dankbarkeit und der Kontinuität verstanden. Parallel diskutiert die SPD ihren Kurs in Wirtschafts-, Sozial- und Sicherheitspolitik – auch mit Blick auf die Rolle von Altkanzlern in Wahlkämpfen.

In der Basis stoßen sowohl Bilanz als auch Ausblick auf lebhafte Debatten. Mit der Ehrung will die Partei zugleich Verbundenheit und Erneuerungswillen zeigen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tank in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige