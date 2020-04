Piraten Niedersachsen bemängeln Maskenpflicht ohne Masken-Vorsorge

Die Landesregierung gab heute bekannt, dass ab dem 27.04. der Besuch des Einzelhandels und die Nutzung des ÖPNV nur noch mit dem Tragen einer Mund-Nase-Maske erlaubt sei. [1]

"So richtig dies zum Fremdschutz ist und bei wirklich durchgängigem Tragen aller auch dem Selbstschutz dient [2], so absehbar war auch, dass es dazu kommen wird. Die Erfahrungen mit Mund-Nase-Masken in Asien hätten längst zu der Erkenntnis führen müssen, dass dies eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten ist, gesamtgesellschaftlich relativ kostengünstig eine Verbreitung des Corona-Virus begrenzen zu können.



[3] Aber wie die Landesregierung schon die Ausstattung ihrer Polizisten verschlafen hat, so hat sie es nun auch versäumt, die Bevölkerung frühzeitig auf die Tragepflicht vorzubereiten. In Luxemburg wurden jedem Haushalt Masken zugeschickt [4], in Dresden auf der Straße verteilt - was vielleicht nicht die klügste Idee war [5]. Aber was davon hier überhaupt zu erwarten ist, dürfte klar sein: Nichts!", kritisiert Thomas Ganskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen. "Professionelle Masken sollten richtigerweise dem medizinischen und pflegerischen Personal vorbehalten sein [6] und sind dort noch immer Mangelware. Somit bleiben für die Bevölkerung die Einwegmasken [7]. Doch man muss erneut fragen, wie sich Menschen mit geringen finanziellen Spielräumen derartige Ausgaben leisten können sollen. Hartz4 sieht keine Ausgaben dafür vor, aber auch dessen Bezieher müssen mal einkaufen. Und die können nicht mal die verbleibende Zeit ohne Maskenpflicht nutzen, um sich Vorräte anzulegen, weil dafür schlichtweg das Geld fehlt. [8] In puncto Erfüllung der Fürsorgepflicht sind also Polizisten und Hartz4-Bezieher gleichgestellt: Sie werden im Stich gelassen."

Als Alternative zu professionellen Masken sind selbst gefertigte aus Stoff beliebt. "Glücklich ist, wer eine Nähmaschine besitzt, um sich wie in diesem Staat so oft notwendig, selbst helfen zu können [9]. Schnittmuster für Masken findet man im Netz [10], auch Anleitungen für eine Herstellung ohne Maschine [11]. Und wenn alle Stricke reißen, weil man beispielsweise kaum mehr einen Faden einfädeln kann, gibt es noch die Shortsvariante. [12] Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, der Wirksamkeit jeglicher Stoffvarianten dann aber schon [13]", erklärt Jens Berwing, Generalsekretär der Piraten Niedersachsen. "Und wenn wir dann bei steigenden Temperaturen die einfachste Variante, die mit einem Schal, sehen, dann wissen wir gleich, welcher finanziellen Stellung die Träger zugehörig sind, die sich wohl nichts anderes leisten können. Ob das wohl mit Artikel 1 des Grundgesetzes "Die Würde des Menschen ist unantastbar" [14] kompatibel ist?

Quelle: Piratenpartei Deutschland (ots)