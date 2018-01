Bundeskartellamt lehnt eine Verschärfung des Kartellrechts ab

Das Bundeskartellamt hat die Kritik zurückgewiesen, in Deutschland geschehe zu wenig, um die Marktmacht großer Konzerne zu beschränken. Ein neues Bündnis, dem unter anderem Oxfam und die Deutsche Umwelthilfe angehören, hatte am Dienstag in Berlin eine schärfere Fusions- und Missbrauchskontrolle gefordert.

"Das Bundeskartellamt hat bereits sehr wirkungsvolle Instrumente an der Hand, um gegen Marktmachtmissbrauch vorzugehen", sagte dazu der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, dem Tagesspiegel. Quelle: Der Tagesspiegel (ots)

