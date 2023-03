Hilse: Bedient Euch endlich Eures Verstandes!

Verbote, Zwänge, Planvorgaben und Strafen: So sieht die Politik linksgrüner Ideologen bei genauerem Hinschauen aus. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse verdeutlicht in der Plenardebatte, was die Pläne von Ampelregierung und EU unter dem Vorwand eines „Klimaschutzes“ unterm Strich für die Bürger bedeuten werden: Eine kalte Enteignung von Haus und Hof.

Zum einen führe der Heizungs-Zwangstausch, zu dem die Bundesregierung jetzt Hauseigentümer zwingen will, dazu, dass sie ihre teuer bezahlten Öl- und Gasheizungen herausreißen und durch unrentable Wärmepumpen ersetzen sollen. Fast noch schlimmer aber werde der neue Dämm-Wahnsinn der EU, der Hauseigentümer obdachlos zu machen droht, wenn sie die neuen Knallhart-Vorgaben im Hinblick auf Energieeffizienz nicht einhalten können. „Wie dreist muss man sein, um diese vernichtenden Gedanken mit großer Unschuldsmine unters Volk zu bringen?“ Er fordert die Abgeordneten, aber auch die Bundesbürger mit den Worten von Immanuel Kant auf: „Bedient Euch endlich Eures Verstandes, um Euch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien!“

Quelle: AfD Deutschland