Thüringer SPD macht Weg für Koalition mit CDU und BSW frei

Der Weg für die sogenannte Brombeer-Koalition in Thüringen ist frei. Nachdem CDU und BSW die Zusammenarbeit bereits abgesegnet haben, stimmten in einer Basisbefragung auch die Mitglieder der SPD zu.

Wie die Partei am Montag in Erfurt mitteilte, stimmten 68 Prozent der Teilnehmer für die Koalition. Knapp die Hälfte aller SPD-Mitglieder in dem Bundesland hat sich demnach im Abstimmungszeitraum beteiligt. Man übernehme "Verantwortung für das Land in schwierigen Zeiten", sagte SPD-Landeschef Georg Maier.



Thüringens CDU-Chef Mario Voigt will sich am Donnerstag im Parlament der Wahl zum Ministerpräsidenten stellen. Die Brombeer-Koalition hat allerdings nur die Hälfte der Sitze im Landtag. Voigt braucht also mindestens eine Stimme aus der Opposition, in späteren Wahlgängen reicht es aber auch, die meisten Stimmen von allen Kandidaten zu erhalten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur