Forsa: Grüne legen weiter zu

Die Grünen legen in der neuesten Forsa-Umfrage weiter zu. Laut der Erhebung für RTL und n-tv, die am Samstag veröffentlicht wurde, kommen CDU/CSU unverändert auf 28 Prozent, die SPD auf 16 Prozent, die FDP auf 9 Prozent, die Linke auf 10 Prozent, die Grünen auf 18 Prozent (plus ein Prozent), die AfD auf 14 Prozent (minus ein Prozent) und die Sonstigen auf 5 Prozent.

Damit etablieren sich die Grünen in der Forsa-Umfrage als zweitstärkste Kraft. Andere Umfrage-Institute sehen das derzeit anders, dort ist die SPD oder die AfD auf Rang zwei. Quelle: dts Nachrichtenagentur

