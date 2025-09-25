Haßelmann (GRÜNE) mahnt zu verlässlicher Regierungsarbeit im Winter

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann (GRÜNE) warnt vor einem „Winter der Enttäuschung“, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Die Ampel müsse Erwartungen ansprechen und Zusagen halten, heißt es bei FinanzNachrichten.de.

Haßelmann fordert, zentrale Vorhaben verlässlich umzusetzen und vulnerable Gruppen im Blick zu behalten. In der Haushalts- und Sozialpolitik brauche es Klarheit statt Hängepartien. Sie verweist auf steigende Lebenshaltungskosten und die Notwendigkeit wirksamer Entlastungen.

Zugleich ruft sie die Koalition dazu auf, in der Kommunikation weniger zu versprechen und mehr zu liefern. Nur sichtbare Ergebnisse stärkten Vertrauen. Opposition und Länder mahnen ebenfalls Planungssicherheit an, insbesondere bei Energie- und Wohnpolitik.

Quelle: ExtremNews



