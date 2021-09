Meinungsforscher: "Wähler so unentschlossen wie noch nie"

Der Chef des Kölner Markt- und Meinungsforschungsinstituts Rheingold, Stephan Grünewald, sieht im aktuellen Bundestagswahlkampf noch alles offen. "Die Wähler sagen, dass sie noch nie so unentschlossen waren und sie sind immer noch im Entscheidungsprozess", sagte er der RTL/n-tv-Redaktion.

Er ist überzeugt, dass die aktuellen Umfragen nicht das finale Wahlergebnis widerspiegeln. "Die hohen demoskopischen Werte für die SPD werden sich in der Wahlkabine nicht so einlösen. Man vertraut zwar Scholz, man erachtet ihn als kompetent, aber die SPD ist das Damoklesschwert für Scholz, weil man mit ihr eine unklare Bedeutung verbindet." Grünewald macht der Union und ihrem Kanzlerkandidat Hoffnung. "Im Moment wird Laschet für sein Lachen abgestraft. In der Wahlkabine werden aber dann doch viele Wähler wieder die CDU ankreuzen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur