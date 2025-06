Frei will "Zwangs-Mechanismus" zur Wehrpflicht im Wehrdienstgesetz

Der Chef des Bundeskanzleramtes, Thorsten Frei (CDU), spricht sich in der Debatte über das neue Wehrdienstgesetz für einen "Zwangs-Mechanismus" zur Wehrpflicht aus. "Wir werden das in der Koalition miteinander besprechen und schauen, dass wir da zu einem gemeinsamen Verständnis kommen", sagte er am Montag den Sendern RTL und ntv.