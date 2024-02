AfD-Landtagsabgeordneter Mang in Nürnberg auf Demonstration attackiert

Der AfD-Landtagsabgeordnete Ferdinand Mang wurde am vergangenen Samstag bei einer Demonstration der AfD in Nürnberg angegriffen. Ein Unbekannter hat hinter seinem Rücken mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einen spitzen Gegenstand zugestochen. Glücklicherweise traf er nur eine Wasserflasche in seinem Rucksack. Zuvor hatten Gegendemonstranten die Veranstaltung massiv gestört. Auch Mang selbst wurde bei seiner Rede wiederholt attackiert. Die wenigen Polizeibeamten waren völlig überfordert.

Erst am 31. Januar hatte es in Fürth auch einen Angriff auf das Bürgermobil der AfD-Fraktion gegeben. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, äußert sich dazu wie folgt: „Die ständige Hetze von Markus Söder und den Kartellparteien trägt böse Früchte: Immer öfter kommt es zu Angriffen auf AfD-Politiker. Die schlimmen Bilder des Augsburger AfD-Abgeordneten Andreas Jurca sind noch in frischer Erinnerung. Und nun wurde auch noch Ferdinand Mang angegriffen! Die Schuld an der Gewalt-Eskalation tragen alle Politiker, die mit ihren Lügen und Hasstiraden das politische Klima vergiften und sich nicht einmal daran stören, wenn Linksextremisten ungestraft auf Demonstrationen mit ihren Parolen wie ‚AfDler töten‘ zu Mord aufrufen. Schon seit Jahren gießt auch Ministerpräsident Söder Öl ins Feuer. Er hat die AfD und ihre Wähler als Parasiten hingestellt und damit zu Freiwild erklärt. Damit stellt er sich selbst in eine Linie mit den Gewalttätern. Stellen Sie Ihre Hetze endlich ein, Herr Söder! Innenminister Herrmann fordere ich auf, unsere Veranstaltungen endlich angemessen zu schützen. Und all jenen, die uns angreifen, sei gesagt: Wir lassen uns nicht einschüchtern und nicht unterkriegen.“ Quelle: AfD Deutschland