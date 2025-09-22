Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neue Bahnchefin hält an Abschaffung der Familienreservierung fest

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 11:50 durch Sanjo Babić
DB-Regio-Chefin Evelyn Palla (2018), Archivbild
DB-Regio-Chefin Evelyn Palla (2018), Archivbild

Evelyn Palla bekräftigte laut dts, die Familienreservierung bei der Bahn nicht wieder einzuführen; das Unternehmen sei bereits „sehr familienfreundlich“.

Die designierte Konzernchefin setzt auf Kontinuität. Statt Rücknahmen soll die Generalsanierung der Infrastruktur vorangehen. Qualität verstehe sie als Aufgabe der Führung.

Gleichzeitig bremst Palla Erwartungen an schnelle Verbesserungen. Es gebe keinen Schalter für Qualität. Der Weg sei ein Marathon. Priorität habe die Schiene als Fundament.

