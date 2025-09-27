Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Röwekamp verlangt Gesetzesreform für wirksamere Drohnenabwehr

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 15:49 durch Sanjo Babić
Thomas Röwekamp (2022)
Thomas Röwekamp (2022)

Bild: Screenshot Internetseite: "https://thomasroewekamp.de/" / Eigenes Werk

Laut dts Nachrichtenagentur fordert Thomas Röwekamp (CDU) Gesetzesänderungen, um die Drohnenabwehr zu verbessern.

Er drängt auf klare Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Benötigt würden verlässliche Eingriffsbefugnisse für die Polizei und Verfahren für Ausnahmelagen. Er verweist auf Risiken bei Großereignissen und kritischer Infrastruktur.

Opposition und Koalition ringen um Tempo und Zuschnitt einer Reform. Fachleute mahnen, Technik, Recht und Ausbildung zusammenzudenken.

Quelle: ExtremNews

