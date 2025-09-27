Röwekamp verlangt Gesetzesreform für wirksamere Drohnenabwehr

Laut dts Nachrichtenagentur fordert Thomas Röwekamp (CDU) Gesetzesänderungen, um die Drohnenabwehr zu verbessern.

Er drängt auf klare Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Benötigt würden verlässliche Eingriffsbefugnisse für die Polizei und Verfahren für Ausnahmelagen. Er verweist auf Risiken bei Großereignissen und kritischer Infrastruktur.

Opposition und Koalition ringen um Tempo und Zuschnitt einer Reform. Fachleute mahnen, Technik, Recht und Ausbildung zusammenzudenken.

Quelle: ExtremNews