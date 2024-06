SSW kritisiert Aussagen von Verkehrsminister Ruhe Madsen zum Fernbahnhaltepunkt in Weiche

Die verkehrspolitische Sprecherin des SSW, Sybilla Nitsch, kritisierte die Aussagen von Verkehrsminister Madsen zum Fernbahnhalt in Weiche anlässlich der Tagung der deutsch-dänischen Verkehrskommission: „Es gibt einen klaren politischen Auftrag des Landtages zu untersuchen, wie man den Großraum Flensburg mit einen eventuellen Fernbahnhaltepunkt in Flensburg-Weiche in Zukunft per Intercity nach Dänemark besser anbinden kann."

Nitsch weiter: "Da ist es nicht sehr hilfreich, wenn Verkehrsminister Ruhe Madsen öffentlich sagt, dass die Bahn dort kein Bedarf sieht. Es mag sein, dass die DB dort keinen Bedarf hat, aber es ist der politische Wunsch der Mehrheit im Landtag hier tätig zu werden. Ich erwarte vom Verkehrsminister des Landes, dass er den Auftrag des Landtages umsetzt und sich energisch für die Etablierung einer Intercity-Verbindung im Großraum Flensburg einsetzt und nicht durch seine öffentlichen Aussagen Verwirrung stiftet. Es ist unabdingbar, dass das Land etwaige Planungen ab 2027 wie im LNVP beschrieben, zusammen mit der Stadt Flensburg und dem Umland angeht. Hierzu würde auch eine Erweiterung des Bahnhofes Weiche gehören.“ Quelle: SSW