Wolle: „SAP streicht Frauenquote“

„Die Streichung der Frauenquote ist nicht nur eine Rückkehr zur Normalität, sondern zeigt auch, dass diese ganzen woken Förderprogramme von vornherein überflüssig waren.“ Mit diesen Worten reagierte die frauenpolitische AfD-Fraktionssprecherin Carola Wolle MdL auf die Ankündigung von SAP, aufgrund der Politik von US-Präsident Donald Trump den Frauenanteil im Konzern nicht weiter gezielt zu fördern.

Wolle weiter: „Wer Gleichstellung als Synonym für Gleichberechtigung benutzt, akzeptiert die Durchsetzung einer Frauenquote unabhängig von der tatsächlichen Qualifikation. Laut Grundgesetz wirkt der Staat auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Mit anderen Worten: Frauen und Männern stehen gleiche Chancen zu – nirgendwo aber ist die Rede von einem Anspruch auf Karriere.

Man muss um das kämpfen, was man will. Und wer so nicht in eine Führungsposition gelangt, hat sie halt auch nicht verdient. Alles andere ist ein gefährlicher Irrweg, der neben Gleichmacherei und Niveauverlust auch zur Diskriminierung männlicher Stellenbewerber führt. Die AfD als Freiheitspartei war und ist gegen jede Quotierung und wird auch weiterhin allen Tendenzen dafür den Kampf ansagen.“

Quelle: AfD BW