Röttgen warnt vor "halbherziger" Ukraine-Unterstützung

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnt vor einer zu zaghaften Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland im neuen Jahr. "Wenn wir weiterhin die Ukraine nur halbherzig unterstützen, dann wird das ein qualvolles Jahr werden", sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Dann werde es zwar kein Ende dieses Krieges geben, aber "ein weiteres Ausbluten" und Zerstörung in der Ukraine. "Es liegt in den Händen des Westens, das zu ändern", so Röttgen. Problematisch sei unter anderem, dass "entscheidende Unterstützung" nicht gegeben werde - zum Beispiel in Form von Taurus-Marschflugkörpern.

Auch Kampfflugzeuge seien noch nicht angekommen und Panzer nur wenige einsatzfähig. "Es muss vor allem die Industrieproduktion ausgeweitet werden", fügte der CDU-Politiker hinzu. Das heißt, die Bundesregierung müsse sich jetzt mit anderen Partnern auf das Absehbare vorbereiten - etwa ein Ausgehen der Vorräte, "aber es geschieht in dieser Richtung fast gar nichts".

Quelle: dts Nachrichtenagentur