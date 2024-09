Janine Wissler (Die Linke): "Wahlergebnis in Brandenburg ist enorm bitter"

Janine Wissler (Die Linke) sieht das Wahlergebnis in Brandenburg als "eine Zäsur für uns als Linke". Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte die Bundesvorsitzende der Linken nach der Landtagswahl in Brandenburg: "Das wäre das erste Mal, dass die Linke den Einzug in einen ostdeutschen Landtag verpasst - und das ist natürlich enorm bitter."

Dadurch würde auch die Unterstützung ihrer Partei für "zivilgesellschaftliche Strukturen" und "linke Initiativen in Brandenburg" in Zukunft fehlen. Zudem würden soziale Themen wie "flächendeckende Gesundheitsversorgung" oder "bezahlbarer Wohnraum" ohne Abgeordnete der Linken im brandenburgischen Landtag "kaum eine Rolle spielen", so Janine Wissler.

Quelle: PHOENIX (ots)