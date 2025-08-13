Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Strack-Zimmermann hat geringe Erwartungen an Merz' Schaltkonferenz

Strack-Zimmermann hat geringe Erwartungen an Merz' Schaltkonferenz

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 10:56 durch Sanjo Babić
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (2022)
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (2022)

Bild: Eigenes Werk /SB

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hält die Video-Schaltkonferenz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am heutigen Mittwoch zwar für richtig, allerdings nicht für erfolgversprechend.

Den Sendern RTL und ntv sagte sie: "Meine Erwartungshaltung ist übersichtlich. Ich glaube allerdings, dass es wichtig ist. Und ich finde auch gut, dass Deutschland da auch seine Rolle übernimmt, gemeinsam mit Frankreich und dem Nicht-EU-Land Großbritannien auf Trump einzuwirken."

Es gelte ja die Behauptung, dass der Letzte, der mit Trump spreche, am meisten bei ihm Gehör finde. Und insofern sei es wichtig, Trump klarzumachen: "Es kann keinen Deal geben über die Ukraine. Es ist ein riesengroßer Fehler, dass Selenskyj nicht mit am Tisch sitzt, denn es geht um die Ukraine, um das Land, was seit zweieinhalb Jahren im Krieg ist und deren Menschen sich verteidigen gegen die Russen", sagte sie den Sendern.

Insofern hoffe sie, dass das entsprechend bei Trump ankomme, dass es ohne die Ukraine und ohne Europa nie zu einem Abschluss kommen könne.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte haus in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige