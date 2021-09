SPD-Fraktionschef Mützenich im Amt bestätigt

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist in seinem Amt bestätigt worden. 97 Prozent der SPD-Abgeordneten stimmten in der Fraktionssitzung am Mittwochvormittag für den Amtsinhaber. Mützenich führt die Fraktion seit 2019 an. Er hatte den Posten von Andrea Nahles übernommen.

Zuvor war er vor allem als Außenpolitiker aufgetreten. Mitglied des Deutschen Bundestages ist er seit 2002. In der Partei gehört er dem linken Flügel an. Nach der Bundestagswahl am Sonntag sind mittlerweile bis auf die AfD alle gewählten Parteien zu ersten Fraktionssitzungen zusammengekommen. Die AfD-Fraktion wird sich am Mittwochnachmittag erstmals zu Beratungen treffen. Einige Fraktionen haben auch bereits einige Personalien geklärt. Bei der FDP wurde Parteichef Christian Lindner als Fraktionsvorsitzender bestätigt. Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) wurde am Dienstag im Amt bestätigt - allerdings nur für sechs Monate. Quelle: dts Nachrichtenagentur