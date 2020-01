Seehofer verurteilt Angriff auf Polizisten in Leipzig

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Angriff auf Polizisten in Leipzig in der Silvesternacht "auf das Schärfste" verurteilt. "Diese Tat zeigt: Menschenverachtende Gewalt geht auch von Linksextremisten aus", ließ sich der CSU-Politiker am Donnerstag zitieren.

Seehofer weiter: "Wir müssen geschlossen hinter unseren Polizeibeamten stehen, die sich jeden Tag aufs Neue für unsere Sicherheit einsetzen." Es bleibe dabei: "Unsere Einsatz- und Rettungskräfte verdienen uneingeschränkten Respekt und Ansehen", so Seehofer weiter. Im linksautonom geprägten Leipziger Stadtteil Connewitz war es in der Silvesternacht zu Ausschreitungen gekommen. Ein Polizist war dabei schwer verletzt worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur



Anzeige: