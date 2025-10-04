Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Grüne schlagen fünf Sofortmaßnahmen gegen Beitragssteigerungen vor

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Einwanderer reisen mit Bussen ein (Symbolbild)
Einwanderer reisen mit Bussen ein (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk/OTT

Laut dts Nachrichtenagentur präsentieren die Grünen ein Bündel aus fünf kurzfristigen Maßnahmen, um Beitragssteigerungen bei Sozialkassen zu dämpfen.

Die Vorschläge zielen auf eine Entlastung von Beschäftigten und Betrieben. Genannt werden effizientere Ausgabenkontrolle, priorisierte Prävention und Entlastungen bei niedrigen Einkommen. Außerdem soll die Finanzierung breiter aufgestellt werden, damit Lasten nicht einseitig steigen.

Die Partei verweist auf die wirtschaftliche Lage und bittet die Koalitionspartner um zügige Beratungen. Sozialverbände reagieren überwiegend positiv, fordern aber langfristige Strukturreformen.

Quelle: ExtremNews


