Merkel: Handwerk leistet Überragendes bei Ausbildung junger Menschen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bedeutung des Handwerks für die Ausbildung junger Menschen hervorgehoben. "Das Handwerk leistet hier Überragendes und sichert damit die Zukunft junger Menschen", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Sie könne junge Menschen nur ermuntern, einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Die jungen Frauen und Männer, die an den "WorldSkills" teilnehmen und am kommenden Montag im Kanzleramt empfangen werden, haben bei der Internationalen Berufsweltmeisterschaft für Deutschland zwei Gold-, drei Bronze- und 19 Exzellenzmedaillen gewonnen. Daran zeige sich, dass das duale Berufsausbildungssystem gut sei, so die Bundeskanzlerin. Man könne stolz darauf sein.

"Das duale Berufsausbildungssystem ist einer der Gründe, warum bei uns die Jugendarbeitslosigkeit die geringste in Europa ist", so die CDU-Politikerin weiter. Gleichzeitig kündigte die Bundeskanzlerin noch für Dezember einen Gipfel mit Gewerkschaften, Arbeitgebern, den zuständigen Ministerien und den Ländern zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz an, damit dieses am 1. März in Kraft treten kann. "Gerade dieses Gesetz soll dabei helfen, den Fachkräftemangel im Handwerk zu beheben", sagte Merkel.



Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung das Handwerk unterstützt. So wurde erst vor Kurzem beschlossen, bei 12 Gewerken die Meisterpflicht wieder einzuführen. Weitere Unterstützung gegenüber dem Handwerk leiste die Bundesregierung bei Umstrukturierungen, Neugründungen und Investitionen in die Zukunft, genauso wie bei Aus- und Fortbildung, so die Bundeskanzlerin weiter. So habe man etwa eine Mindestausbildungsvergütung eingeführt, "damit in allen Handwerksberufen die Ausbildung attraktiver wird", sagte Merkel.

Quelle: dts Nachrichtenagentur