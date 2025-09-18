Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Führende SPD-Politiker drängen auf schnelle Reform der Erbschaftsteuer

Führende SPD-Politiker drängen auf schnelle Reform der Erbschaftsteuer

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 17:26 durch Sanjo Babić
SPD Logo (Symbolbild)
SPD Logo (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass führende SPD-Politiker eine rasche Reform der Erbschaftsteuer fordern; Bezug genommen wird auf Berichte der taz zu entsprechenden Vorstößen.

In der Debatte um Vermögensverteilung plädiert die SPD-Spitze für Änderungen bei der Erbschaftsteuer. Diskutiert werden unter anderem eine engere Prüfung von Begünstigungen für große Betriebsvermögen und Maßnahmen zur Schließung von Gestaltungsspielräumen. 

Befürworter verweisen auf Gerechtigkeitsargumente und mögliche Mehreinnahmen der Länder. Kritiker warnen vor Belastungen für Unternehmensnachfolgen. Ob aus den Vorschlägen kurzfristig ein Gesetzgebungsverfahren erwächst, hängt von der Koalitionsarithmetik und verfassungsrechtlichen Leitplanken ab.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte cochin in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige