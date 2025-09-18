Führende SPD-Politiker drängen auf schnelle Reform der Erbschaftsteuer

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass führende SPD-Politiker eine rasche Reform der Erbschaftsteuer fordern; Bezug genommen wird auf Berichte der taz zu entsprechenden Vorstößen.

In der Debatte um Vermögensverteilung plädiert die SPD-Spitze für Änderungen bei der Erbschaftsteuer. Diskutiert werden unter anderem eine engere Prüfung von Begünstigungen für große Betriebsvermögen und Maßnahmen zur Schließung von Gestaltungsspielräumen.

Befürworter verweisen auf Gerechtigkeitsargumente und mögliche Mehreinnahmen der Länder. Kritiker warnen vor Belastungen für Unternehmensnachfolgen. Ob aus den Vorschlägen kurzfristig ein Gesetzgebungsverfahren erwächst, hängt von der Koalitionsarithmetik und verfassungsrechtlichen Leitplanken ab.

Quelle: ExtremNews