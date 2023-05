Schröder bei Jubiläumsfeierlichkeiten der SPD nicht dabei: "Hat sich für die falsche Seite entschieden"

An den anstehenden Feierlichkeiten anlässlich des 160-jährigen Bestehens der SPD wird der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder nicht teilnehmen. Das sagte SPD-Chef Lars Klingbeil der "Rheinischen Post". "Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist unsere Position klar: Gerhard Schröder hat sich für die falsche Seite der Geschichte entschieden."

Das sei tragisch, aber er müsse selbst beantworten, warum das so sei, so Klingbeil. Zum Jubiläum sagte der Parteivorsitzende, dass er die SPD für unverzichtbar halte. "In den letzten Jahren gab es häufig einen Abgesang auf die Sozialdemokratie. Aber sowohl der Sieg bei der Bundestagswahl als auch die aktuellen Herausforderungen zeigen doch, dass die Sozialdemokratie gebraucht wird."

Quelle: dts Nachrichtenagentur