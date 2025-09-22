Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Debatte um Verfassungsrichterwahl: Was Ann-Katrin Kaufhold wirklich vertritt

Debatte um Verfassungsrichterwahl: Was Ann-Katrin Kaufhold wirklich vertritt

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 08:41 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Internetseite: "https://afd-bjoern-hoecke.de" / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Internetseite: "https://afd-bjoern-hoecke.de" / Eigenes Werk

Die Kritik an der SPD-Richterkandidatin Ann-Katrin Kaufhold stützt sich laut Deutschlandkurier auf angeblich radikale Umbaupläne. Originalberichte zu den Richterwahlen (LTO) und eine Einordnung pro Kaufhold (vorwärts) zeichnen ein anderes Bild und liefern die belegbaren Positionen.

Fakt ist: Für die drei anstehenden BVerfG-Nachbesetzungen sind u. a. Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold (SPD-Vorschläge) sowie Günter Spinner (CDU/CSU-Vorschlag) im Gespräch. Kaufhold ist Staatsrechts-Professorin; ihr Forschungsfokus umfasst u. a. Grundrechte, Verfassungsrecht und die Rolle des Staates bei Transformationsprozessen. 

Kritische Meinungen werfen ihr eine „ökologische Transformation des Grundgesetzes“ vor; andere Stimmen halten die Vorwürfe für unzutreffend oder überzogen und verweisen auf fachliche Arbeiten, die innerhalb des geltenden Rahmens argumentieren. Der politische Streit dreht sich daher weniger um Qualifikation als um die Deutung künftiger Akzente des Gerichts. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tunkte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige