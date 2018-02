Stoiber ruft SPD zu schneller Entscheidung über Koalition auf

Der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber hat die SPD zu einer zügigen Entscheidung über die Koalition aufgerufen. "Die Menschen erwarten jetzt, dass der quälende Entscheidungsprozess in der SPD so schnell wie möglich beendet wird", sagte Stoiber der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Es werde höchste Zeit, dass Deutschland wieder eine stabile Regierung bekomme. Positiv wertete Stoiber die Übernahme des Schlüsselressorts Innenministerium durch Parteichef Horst Seehofer. Hier würden zentrale politische Akzente gesetzt. "Das wird der CSU auch einen Schub für die Landtagswahl in Bayern geben", sagte Stoiber voraus. Quelle: Rheinische Post (ots)

