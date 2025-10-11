Henriette Held und Luis Bobga führen künftig die Grüne Jugend

Henriette Held und Luis Bobga sind laut dts Nachrichtenagentur zur neuen Doppelspitze der Grünen-Jugend gewählt worden. Beide kündigten an, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit stärker zu verzahnen.

Die Nachwuchsorganisation der Partei Bündnis 90/Die Grünen hat ihre Führung neu bestimmt. Henriette Held und Luis Bobga setzten sich auf dem Bundeskongress gegen Mitbewerber durch und kündigten eine inhaltliche Schwerpunktsetzung auf bezahlbares Wohnen, eine gerechte Finanzierung der Transformation und eine progressive Bildungsagenda an. Innerparteilich wollen sie den Austausch zwischen Basis und Regierungsebene intensivieren.

Aus der Bundespartei kamen Glückwünsche, verbunden mit der Erwartung, Debatten über ökologische Modernisierung weiterhin kritisch zu begleiten. Parteichefin Ricarda Lang (Grüne) würdigte die Rolle der Jugendorganisation als Impulsgeber. Beobachter rechnen damit, dass die neue Spitze den Druck für Tempo beim Klimaschutz erhöht und soziale Abfederungen stärker ins Zentrum rückt.

Quelle: ExtremNews



