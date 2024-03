AfD: Geburtenrate deutlich gesunken: Willkommenskultur für unsere Kinder!

Die ohnehin viel zu niedrige Geburtenrate in Deutschland ist nochmals gesunken: Von 1,57 Kindern pro Frau im Jahr 2021 auf 1,36 Kinder im Herbst 2023. Dass die Medien sich sogleich beeilen, die Ursachen dieser Entwicklung auf den Ukraine-Krieg oder andere jüngere Entwicklungen zu schieben, ändert nichts am Kernproblem: Es gibt in unserem Land nicht die gebührende Wertschätzung für Familien und Kinder – politisch nicht, finanziell nicht und gesellschaftlich nicht. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Dieses Problem mit einer Massenmigration in die Sozialsysteme „lösen“ zu wollen, ist der völlig falsche Weg. Wir wollen massive steuerliche Entlastungen für Familien und eine Willkommenskultur für unsere Kinder! Konkret heißt das: Anhebung des Kinderfreibetrags, Einführung eines steuerlichen Familiensplittings, vollständige steuerliche Absatzbarkeit von kinderbezogenen Ausgaben, Absenkung der Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf den reduzierten Satz. Ergänzend wollen wir bei der Geburt jedes Kindes eine Rückzahlung bereits entrichteter Rentenbeiträge in Höhe von 20.000 Euro einführen. Wichtig ist aber auch, dass die Lebenshaltungskosten insgesamt gesenkt werden und dass Wohnungen, Strom und Lebensmittel wieder für Familien bezahlbar werden. Deshalb müssen wir die grüne „Energiewende“-Ideologie stoppen und unnötige Steuern und Abgaben senken. Es gibt viel zu tun für Familien – aber es gibt auch nichts Wichtigeres. Nur die AfD stellt die Familienförderung ins Zentrum ihrer politischen Aufmerksamkeit!" Quelle: AfD Deutschland