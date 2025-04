Deutschland wieder frei von MKS - Özdemir mahnt zu Wachsamkeit

ch wenn Deutschland wieder offiziell als frei von der Maul- und Klauenseuche (MKS) gilt, mahnt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu Wachsamkeit. "Die aktuellen Ausbrüche von MKS bei unseren Partnern in der EU mahnen uns alle jedoch auch für die Zukunft eindringlich: Wir dürfen in unseren Bemühungen nicht nachlassen", sagte Özdemir am Dienstag in Berlin.

Seuchenabwehr sei kein Moment, sondern dauerhafte Verantwortung und Arbeit. "Für die Betriebe in Deutschland sind vorsorgende Biosicherheitsmaßnahmen und ständige Aufmerksamkeit elementar, um MKS-Einträgen vorzubeugen und einen erneuten Ausbruch der Seuche zu verhindern." Mit den aktuell betroffenen Ländern stehe man im Austausch und stelle beispielsweise Impfdosen zur Verfügung, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.



Özdemir erwartet insgesamt positive Auswirkungen der Entwicklung in Deutschland. Der neue Status sei nicht nur ein "Signal der Stabilität und Tiergesundheit", sondern das nächste entscheidende Zeichen für die Exportmärkte in aller Welt, so der Minister. "Ich bin zuversichtlich, dass sich unsere Handelsbeziehungen normalisieren und unsere Betriebe bald wieder in ihre gewohnten Absatzmärkte liefern können." Daran arbeite man weiter mit Hochdruck. Quelle: dts Nachrichtenagentur